ВС РФ вместе с НМ ДНР и ЛНР начали наступать на Артемовск и Соледар

Сегодня, 16:49

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ВС РФ вместе с НМ ДНР и ЛНР начали наступать на Артемовск и Соледар
Фото из открытых источников

Российские войска начали вести наступление по направлению на Соледар и Артемовск. Об этом сообщает издание «Русская весна» в своем специальном Телеграм-канале «Операция Z: «Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что в боевых действиях задействованы военные группировки «О», а также силы подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР.

Сейчас войска находятся близ Трипольского, откуда и намерены развивать наступление. От Новой Каменки российские силы отошли.

Военные аналитики считают, что бои будут продвигаться к Стряповке. И если они окажутся успешными для наступательных сил, ВС РФ получат возможность выйти на трассу Бахмутское - Яковлевка.

Продвижение будет проходить с учетом новой тактики, которую начали применять ВСУ. Суть ее в том, что войска в случае штурмовых действий противника не пытаются держать оборону, а отходят из населенного пункта. Удар наносится только тогда, когда ВС РФ пытаются занять его.

ВСУ сейчас стали очень активно бить по объектам в тылу российских войск, используя высокоточное американское вооружение. И, как отмечал военкор Сладков, не безуспешно - «с результатом».

Однако вряд ли подобные действия способны полностью остановить продвижение ВС РФ вперед, но замедлить, по мнению ряда экспертов, - вполне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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