Военкор Сладков рассказал об успешных ударах ВСУ по российским центрам принятия решений

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Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил о том, что по российским центрам принятия решений на территории Украины ВСУ нанесли результативные удары. Со слов журналиста, украинские военные в последнее время ракетными ударами и артиллерией несколько раз поразили важные объекты, принадлежащие российским войскам.
Военкор считает, что потеря относительно небольших, но важных центров негативно скажется на действиях российский войск на отдельных участках фронта.
«Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом. Центры небольшие, но важные», — написал Сладков.
При этом он не раскрыл подробности масштабов потерь и местонахождение центров, которые оказались под ударом, аргументируя тем, что это военная тайна.
Военкор также высказал мнение о необходимости активизировать работу российского военно-промышленного комплекса. Сладков считает, российской армии требуются технические средства, позволяющие предотвратить атаки ВСУ на центры принятия решений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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