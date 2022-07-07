ВС РФ уничтожили установку британских ракет Brimstone на Украине

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Российские военные высокоточным ударом ликвидировали пусковую установку британских ракет Brimstone с запасом управляемых ракет. Соответствующие кадры, снятые на камеру дрона, появились в Сети. На них можно увидеть разведывательный беспилотник, предположительно, Орлан-10, который зафиксировал пуски ракет, после чего по установке был нанесен высокоточный удар.
Как отмечают эксперты, украинские военные продолжают осуществлять атаки с использованием британских ракет Brimstone, хотя подобное вооружение в Украину не поставлялось. По крайней мере, официальной информации об этом нет.
Опасение вызывает тот факт, что пусковая установка, которой управляют с использованием дрона, замаскирована под гражданский грузовой автомобиле, что не позволяет быстро выяснить, является ли выявленный объект гражданским или же военным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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