Пискорский обнародовал условия для ввода армии ВС Польши на Украину для войны с ВС РФ

Военные ВСУ установили флаг Украины на Змеином
В Сети появились фотографии украинских военных, которые устанавливают флаг Украины на острове Змеиный. Остров Змеиный...Подробнее
О том, при каких условиях Польша может ввести войска на территорию Украины, и когда начнется война Польши и РФ, рассказал политолог Матеуш Пискорский.
Он полагает, что Варшава не исключает возможности введения войск в западные области Украины, чтобы присоединить их к Польше, передает Украина.ру. В этой ситуации можно ожидать прямого военного противостояния между Польшей и РФ.
По словам Пискорского, Варшава уже ведет переговоры с Вашингтоном касательно введения на территорию Западной Украины «миротворцев» из некоторых стран НАТО. Но Москва введение военных других стран на территорию Украины воспримет как их готовность к открытому конфликту с РФ, так как российские войска уже ведут бои на территории Украины.
«Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО», - уверен Пискорский.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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