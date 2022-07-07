Пискорский обнародовал условия для ввода армии ВС Польши на Украину для войны с ВС РФ

О том, при каких условиях Польша может ввести войска на территорию Украины, и когда начнется война Польши и РФ, рассказал политолог Матеуш Пискорский.

Он полагает, что Варшава не исключает возможности введения войск в западные области Украины, чтобы присоединить их к Польше, передает Украина.ру. В этой ситуации можно ожидать прямого военного противостояния между Польшей и РФ.

По словам Пискорского, Варшава уже ведет переговоры с Вашингтоном касательно введения на территорию Западной Украины «миротворцев» из некоторых стран НАТО. Но Москва введение военных других стран на территорию Украины воспримет как их готовность к открытому конфликту с РФ, так как российские войска уже ведут бои на территории Украины.

«Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО», - уверен Пискорский.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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