Военные ВСУ установили флаг Украины на Змеином

В Сети появились фотографии украинских военных, которые устанавливают флаг Украины на острове Змеиный.

Остров Змеиный был захвачен российскими войсками в первые дни «военной спецоперации», пишет «Ridus». В июне Минобороны РФ сообщило, что выводит российский гарнизон со Змеиного в качестве «шага доброй воли».

«Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря», — заявили в Минобороны РФ.

Стоит отметить, что Украина получила вооружение, которое позволяет ей атаковать Змеиный артиллерией. Неоднократно предпринимались попытки ВСУ штурмовать остров, поэтому России приходилось тратить большие ресурсы на его удержания. Незадолго до того, как российские войска вышли с этого острова, недалеко от него ВСУ ракетой подбили корабль Черноморского флота РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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