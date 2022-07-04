Арестович: ВСУ смогут обстреливать Урал, если получат 50 единиц РСЗО HIMARS

Сегодня, 17:19

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Арестович: ВСУ смогут обстреливать Урал, если получат 50 единиц РСЗО HIMARS
Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины могут обстреливать Урал, если получат 50 американских РСЗО M142 HIMARS. Такое заявление сделал в эфире одного из ютуб-каналов советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. 

Он сказал о том, что ВСУ уже сейчас имеют на вооружении четыре комплекса из обещанных РСЗО M142 HIMARS. По словам советника президента Украины, это вооружение позволяет выносить тылы противника, что сдерживает его наступательный потенциал. Арестович упомянул, что ранее у российских военных было больше преимуществ, но поставки Украине современного и эффективного вооружения, как и боеприпасов, удалось нарастить. 

Ранее Арестович говорил о том, что перелом на фронте возможен к концу лета и даже в сентябре. Сейчас же он заявляет, что у ВСУ уже сегодня достаточно боеприпасов и оружия.

Напомним, что США передали Киеву 4 РСЗО M142 HIMARS. Еще 4 прибудут в Украину в скором времени. Киев получит РСЗО также от Великобритании, Германии и Нидерландов. У концу лета на вооружении ВСУ может быть около 17 единиц РСЗО HIMARS.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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