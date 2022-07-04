Силы спецназа ВС из России проводят рейды по Днепру на боевом катере

Военные РФ начали использовать катера при ведении боевых дежурств на реке Днепр и в ее притоках. Об этом пишет «Военное обозрение», публикуя кадры работы российских военных.

Стоит отметить, что ранее появилась информация об использовании катеров украинскими военными на севере страны. В состав украинской речной флотилии включили милитаризированные речные трамвайчики типа «Москва». Украине также обещали военные катера из США.

Россия же на юге Украины использует высокоскоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 «БК-16». Они позволяют выполнять операции на реках. Кадры перемещения российского спецназа по украинской реке уже появились в Сети.

Напомним, РФ захватила с 24 февраля частично несколько областей Украины. Киев не желает идти на территориальные уступки и заявляет о том, что будет возвращать украинские территории военным путем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700