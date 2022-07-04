Силы спецназа ВС из России проводят рейды по Днепру на боевом катере

Боевые корабли ВМС Норвегии устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»
Корабли норвежских ВМС устроили провокацию против фрегата «Адмирал Горшков», который перемещался с гиперзвуковыми...Подробнее
Военные РФ начали использовать катера при ведении боевых дежурств на реке Днепр и в ее притоках. Об этом пишет «Военное обозрение», публикуя кадры работы российских военных.
Стоит отметить, что ранее появилась информация об использовании катеров украинскими военными на севере страны. В состав украинской речной флотилии включили милитаризированные речные трамвайчики типа «Москва». Украине также обещали военные катера из США.
Россия же на юге Украины использует высокоскоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 «БК-16». Они позволяют выполнять операции на реках. Кадры перемещения российского спецназа по украинской реке уже появились в Сети.
Напомним, РФ захватила с 24 февраля частично несколько областей Украины. Киев не желает идти на территориальные уступки и заявляет о том, что будет возвращать украинские территории военным путем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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