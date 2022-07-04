NYT пишет, что на Украине находятся десятки американских наемников и офицеров

У части граждан в РФ спишут 15 тысяч рублей с карты после 5 июля 2022 года
Жителям Российской Федерации, пользующимся картами различных банков страны, сообщили о том, что появились совершенно...Подробнее
Издание The New York Times выдало информацию о том, что на территории Украины находятся американские добровольцы и офицеры армии США, которые воюют на стороне ВСУ. В распоряжении издания есть данные о том, что на передовой находятся граждане США, в том числе американские военные из числа отставных.
В феврале с территории Украины были выведены 150 американских военных инструкторов. Сейчас в Украине присутствует около сотни наемников и офицеров из-за океана. Их финансируют крупные и богатые компании. С начала спецоперации в Украине погибли двое американцев, еще двое попали в плен, с одним из наемников потеряна связь, а еще 21 человек был эвакуирован после получения ранений. Между тем американские граждане в качестве военных наемников продолжают прибывать в Украину, чтобы участвовать в боях против российских войск.
«В Украине, куда Соединенные Штаты избегают отправки каких-либо войск, инструкторами являются гражданские добровольцы, получающие поддержку за счет онлайн-пожертвований и работающие полностью самостоятельно», — сказал Перри Блэкберн-младший, подполковник в отставке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Жителям Российской Федерации, пользующимся картами различных банков страны, сообщили о том, что появились совершенно...Подробнее
Аналитики американского издания The National Interest считают, что Китай может захватить Тайвань не военными методами....Подробнее
Накануне в районе полудня у тридцатидвухлетнего гражданина Таджикистана произошёл конфликт с двумя мужчинами неподалёку...Подробнее
Накануне днём в Северной столице на проспекте Стачек произошло дорожно-транспортное происшествие с участием...Подробнее
Туристке из России довелось отдохнуть в санатории под Минском. В целом ей там понравилось, так как она описала отдых...Подробнее
Сегодня стало известно о том, что Вооружёнными силами Российской Федерации был полностью освобождён от боевиков город...Подробнее
В США учредили новую медаль, которая получила название «Atomic Veterans Medal – «Медаль ветеранов-атомщиков». Медаль...Подробнее
«Невский инструментальный завод» занялся реализацией импортозамещающих проектов, включённых в перечень Постановления...Подробнее
Российским пенсионерам сообщили о единовременной денежной выплате, оформить которую можно в июле текущего года....Подробнее
23 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что Киев получил партию 155-мм немецких самоходных...Подробнее
Комментировать