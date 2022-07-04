Издание The New York Times выдало информацию о том, что на территории Украины находятся американские добровольцы и офицеры армии США, которые воюют на стороне ВСУ. В распоряжении издания есть данные о том, что на передовой находятся граждане США, в том числе американские военные из числа отставных.

В феврале с территории Украины были выведены 150 американских военных инструкторов. Сейчас в Украине присутствует около сотни наемников и офицеров из-за океана. Их финансируют крупные и богатые компании. С начала спецоперации в Украине погибли двое американцев, еще двое попали в плен, с одним из наемников потеряна связь, а еще 21 человек был эвакуирован после получения ранений. Между тем американские граждане в качестве военных наемников продолжают прибывать в Украину, чтобы участвовать в боях против российских войск.

«В Украине, куда Соединенные Штаты избегают отправки каких-либо войск, инструкторами являются гражданские добровольцы, получающие поддержку за счет онлайн-пожертвований и работающие полностью самостоятельно», — сказал Перри Блэкберн-младший, подполковник в отставке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700