Bild: К российским военным попала одна из переданных Украине немецких гаубиц PzH 2000

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23 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что Киев получил партию 155-мм немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000. Всего в Украину поставлены 12 установок, семь из которых предоставила Германия и еще пять - Нидерланды. В ближайшее время Киев получит дополнительную партию гаубиц.
Между тем немецкое издание Bild пишет о том, что украинские военные не успели воспользоваться оружием в полной мере, так как одна из поставленных Украине немецких САУ PzH 2000 попала в руки россиян. Теперь немецкое оружие будет исследовано российскими военными специалистами.
Bild подчеркивает, что САУ PzH 2000 является одной из лучших в мире. Издание также обращает внимание на тот факт, что боевая единица была подбита гранатометом немецкого производства. В этой связи Bild выражает сомнение в том, что военные поставки Украине оправданы. Также издание подчеркивает, что увеличение военного бюджета в два раза, на чем настаивает канцлер Шольц, нецелесообразно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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