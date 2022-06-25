Зеленский пригрозил ВС из РФ судом из-за ударов по военным объектам в Киеве

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Украинский президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором выразил недовольство из-за ударов российскими военными по Киеву. Зеленский заявил, что все объекты, используемые украинской армией, находятся рядом с жилыми кварталами и детскими садами.
По словам Зеленского, нанесение ударов по Киеву – это военное преступление. Зеленский на русском языке заявил о том, что российским солдатам грозит суд, где бы они ни находились.
Зеленский также обратился к Белоруссии. По словам украинского президента, «Беларусь втягивают в вооруженный конфликт еще активнее, чем это было в начале войны».
«Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше», – сказал белорусам украинский президент.
Глава украинского государства подчеркнул, что «Украина будет защищаться с любого направления».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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