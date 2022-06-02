От горючих аэрозолей залпов ТОС-1М «Солнцепёк» на Донбассе спасёт ВСУ только герметизация

Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии
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Армия РФ продолжает дальнейшее продвижение в рамках «специальной военной операции» в Украине, сообщает информационный источник «Военное обозрение». Сейчас основные события этой операции осуществляются в Донбассе. Ввиду чрезвычайно сильной обороноспособности военнослужащих Вооружённых сил Украины армейские подразделения России с целью взлома укреплённых рубежей активно задействуют в своём продвижении огнемётные системы ТОС-1М «Солнцепёк».
Тяжёлое оружие производства Российской Федерации хорошо себя зарекомендовало на полях сражений в Сирийской Арабской Республике. В настоящий период времени эти системы поражают обширные площади вокруг позиций военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Недавно в Сети появился видеоролик, на котором запечатлены кадры с демонстрацией выжигания украинских укрепрайонов. Фрагменты демонстрировались на страницах Telegram-канала. За кадром голос объясняет, что всего лишь один залп комплекса ТОС-1М «Солнцепёк» одновременно накрывает шквалом огня площадь в 40 тысяч квадратных метров. Термобарические снаряды распыляют горючий аэрозоль, который проникает в технику, окопы и блиндажи, а затем происходит детонация. Командир экипажа «Солнцепёка» рассказал, что только полная герметизация может спасти от этого аэрозоля.
Ранее в Сети было опубликованы кадры уклонения российского Ка-52 от атаки немецкой ЗСУ Gepard.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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