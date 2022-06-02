Кнутов рассказал, чем Россия будет уничтожать американские РСЗО HIMARS

Российские военные будут уничтожать американские РСЗО HIMARS, которые поступят на вооружение украинской армии, с помощью комплексов «Смерч». Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также подчеркнул, что сначала за дело должна взяться разведка. После того как она обнаружит американские установки, их уничтожат «Искандеры» или другие системы поражения большой дальности. При этом Кнутов допустил, что часть американских РСЗО в любом случае попадет на фронт.

«В контрбатарейной борьбе мы можем уничтожать их только «Смерчами» дальностью в 120 км. При этом есть проблема. Дело в том, что у России только-только появились ракеты, наводящиеся через ГЛОНАСС. Я не знаю, будет ли их достаточно, чтобы поразить такие цели», — заявил Кнутов.

Вместе с тем эксперт высказал мнение о том, что поставки ракетных комплексов не окажут значительного влияния на ход боевых действий, но они могут повлиять на тактику ВСУ в отношении мирного населения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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