Суздальцев рассказал, почему НАТО бросит Польшу на растерзание российской армии

Польша может вмешаться в конфликт на Украине, заявил военный эксперт Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру. В то же время он сказал, что это не обязательно приведет к войне России с НАТО. Он пояснил, что североатлантический альянс мог бы вмешаться, если бы столкновение между Варшавой и Москвой произошло на территории Польши. На Украине же НАТО не станет развязывать войну, а отдаст польские войска на растерзание России.

Варшава может дать положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского, который попросит о помощи. Но это может произойти, если ВСУ будут ликвидированы, мобилизационный резерв исчерпан, а руководство Украины покинет страну, предположил эксперт. То есть, польские войска, вне зависимости от НАТО, заменят украинскую армию на поле боя. В этом вопросе Варшава украинскому президенту не откажет, допустил эксперт.

«Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее», - сказал Суздальцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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