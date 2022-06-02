Эксперт Суздальцев разъяснил, почему страны НАТО бросят Польшу на растерзание армии ВС из России

Военный эксперт Андрей Суздальцев не исключает, что вскоре в конфликт на территории Украины будет втянута и Польша.

Он предполагает, что Варшава может отправить свои войска воевать против сил РФ даже без поддержки НАТО, пишет Украина.ру. Это может произойти, если ВСУ будут разгромлены, а руководство Украины сбежит на Запад.

При этом, полагает Суздальцев, не обязательно вмешательство Польши выльется в военный конфликт между Россий и НАТО.

«Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее», — сказал Суздальцев.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Украина отказывается выполнять требования РФ и заявляет, что готовится к контрнаступлению, для чего накапливает ресурсы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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