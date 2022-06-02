Под Киевом из Днепра достали сбитый боевой вертолет

Сегодня, 10:44

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Под Киевом из Днепра достали сбитый боевой вертолет
Фото из открытых источников

Из реки Днепр на территории Киевской области со дна был поднят сбитый боевой вертолет неустановленного типа. Об этом сообщает информационный ресурс Авиа.Про, отмечая, что по особенностям конструкции винтокрылой машины можно говорить о том, что речь о Ми-24 или Ми-35.

Издание опубликовало видео, на котором запечатлены обломки сбитой «вертушки». По ним можно судить о том, что вертолет был сбит зенитной ракетой. Она попала в боковую часть фюзеляжа. Как результат, винтокрылая машина потеряла высоту и свалилась в воду.

О том, как сложилась судьба экипажа, сведений нет. Если повреждения вскоре после попадания зенитной ракеты не были критическими, пилоты вполне могли успеть покинуть сбитый борт.

По данным ряда источников, данный вертолет пролежал в воде ровно 100 дней, так как был сбит буквально в первый же день проведения спецоперации на территории Вышгородского района. И действительно, боевые действия на Киевщине велись на первом этапе СВО.

За 100 дней спецоперации, по данным авторов Авиа.Про, на Украине были сбиты порядка 200 вертолетов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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