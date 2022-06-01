Техническая комиссия из США работала на месте нанесения удара ВКС из России ракетой «Кинжал»

Сегодня, 13:34

0

Image 16+
Техническая комиссия из США работала на месте нанесения удара ВКС из России ракетой «Кинжал»
Фото из открытых источников

В США сформировали комиссию технических специалистов по исследованию характеристик гиперзвукового вооружения Российской Федерации. Недавно компетентные участники этой важной группы специально прилетели в Украину. Техники высокой квалификации из США работали на украинской территории в рамках операции по углублённой аналитике и всестороннему изучению трофейного оружия, фрагментов снарядов и гиперзвуковых ракет России, которые либо попали в руки военнослужащих ВСУ, либо взорвались при точных атаках украинских объектов. Такие сведения представил информационный канал «Военное обозрение». 

Американские ведущие аналитики и эксперты посетили и то место, где взорвалась российская гиперзвуковая ракета «Кинжал». Официальная версия, отражённая в СМИ Украины и США, говорит о том, что американская техническая группа подробно исследовала всё вооружение, производимое в Российской Федерации. Участники представительного коллектива написали серьёзный вывод — почти 100% элементов вооружения РФ сделано на основе микрочипов производства США либо ЕС. Дальнейшие санкции будут направлены на то, чтобы Российская Федерация больше не получала микрочипов. 

«Профессионалы в сфере ракетостроения Соединённых Штатов Америки, после тщательной проработки конструктивных особенностей боеприпасов и военных технических средств, производимых Российской Федерацией, постановили: большинство изготовленного оружия и техники включают в себя электронные компоненты, произведённые либо американскими, либо европейскими компаниями. Это печатные платы, микрочипы, детали двигателей, антенны и много другого», — сообщают издания США. 

Специалисты портала «Военное обозрение» предположили, что американцы изучали именно ракету «Кинжал». Это подтверждается косвенными источниками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Техническая комиссия из США работала на месте нанесения удара ВКС из России ракетой «Кинжал»

Сегодня, 13:34

Арестович заявил, что на Крым не распространяется запрет на применение американских систем РСЗО

Сегодня, 13:09

Леонков проинформировал об использовании ВС из РФ трофейного оружия НАТО против ВСУ

Сегодня, 12:34

Ераносян: Из инцидента с флагманским крейсером «Москва» ВС России извлекли уроки

Вчера, 17:44

Военная разведка ВС из РФ уничтожила позиции армии ВСУ и захватила оружие стран НАТО на Украине

Вчера, 13:24

Арестович заявил, что ВС Украины пойдут в наступление после уничтожения противника в обороне

Вчера, 11:44

ЧФ РФ нанес удар «Калибрами» по путям снабжения армии ВС Украины оружием НАТО

Вчера, 08:34

Life: Почему польские военные «Крабы» не помогут армии ВСУ отбить Северодонецк

Вчера, 07:49

Над восточной Украиной 1 июня сбит неустановленный военный самолет

Вчера, 06:24

ВС из РФ захватили крупную партию оружия блока НАТО под Красным Лиманом

1-06-2022, 14:19

Зеленский озвучил условия для начала «деоккупации» занятых ВС Россией территорий Украины

1-06-2022, 13:54

Евсеев разъяснил цели ВС из России регулярного нанесения ракетных ударов по Николаеву

31-05-2022, 11:54

В Челябинской области простились с погибшим в Украине рядовым из многодетной семьи

31-05-2022, 11:39

Немецкий аналитик Масала: Украина не хочет отдавать территорию, а Россия – уходить без победы

30-05-2022, 10:04

Показаны последствия попадания снаряда из израильской «Меркавы» в танк Т-72

30-05-2022, 08:39

CNN заявил, что США создают на Украине иллюзию военного превосходства над ВС РФ

29-05-2022, 09:59

Зеленский заявил, что Украина «заберет все» у России

29-05-2022, 08:19

Бойцы «Спарты» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ в Марьинке под Донецком

28-05-2022, 15:39

Министр обороны Украины Резников: на Украину поставят ПУ наземного базирования и столько же ракет Harpoon

28-05-2022, 13:14

Американские бойцы-наемники из ЧВК попали в засаду вблизи фронта на Украине

28-05-2022, 09:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт

Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт

1-06-2022, 13:44

0

О возможности принятия стамбульского варианта урегулирования конфликта между Россией и Украиной рассказал старший...

Подробнее
Динамическая защита «Реликт» ВС РФ способна останавливать снаряды, движущиеся с гиперзвуковой скоростью

Динамическая защита «Реликт» ВС РФ способна останавливать снаряды, движущиеся с гиперзвуковой скоростью

1-06-2022, 10:29

0

Самая новая динамическая защита Российской Федерации «Реликт», созданная для эффективного предохранения танков Т-72Б,...

Подробнее
Объявленный в Петербурге план «Перехват» привёл к неожиданной развязке: правоохранители преследовали своих коллег, а похищенный оказался подозреваемым

Объявленный в Петербурге план «Перехват» привёл к неожиданной развязке: правоохранители преследовали своих коллег, а похищенный оказался подозреваемым

1-06-2022, 21:09

0

Наделавшее переполох похищение человека на Большой Московской улице в Санкт-Петербурге оказалось задержанием...

Подробнее
Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии

Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии

Вчера, 17:38

0

Генерал-майора ВКС РФ Канамата Боташева похоронили в родном ауле Карачаево-Черкесской республики. Летчик-ас погиб при...

Подробнее
Наркополицейские нашли в холодильнике жителя Санкт-Петербурга более килограмма зелья

Наркополицейские нашли в холодильнике жителя Санкт-Петербурга более килограмма зелья

1-06-2022, 13:19

0

На территории Красносельского района сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ранее занимавшегося...

Подробнее
На Украине погиб замкомандира батальона спецполка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев

На Украине погиб замкомандира батальона спецполка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев

1-06-2022, 11:39

0

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают осуществлять специальную военную операцию на территории Украины. В...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

На Западе признали неуязвимость России даже при полном эмбарго газа в ЕС

На Западе признали неуязвимость России даже при полном эмбарго газа в ЕС

Вчера, 12:59

0

Даже введение эмбарго на поставку российского газа в ЕС не лишит Россию доходов. Об этом сообщает CNN Business,...

Подробнее
Life: Почему польские военные «Крабы» не помогут армии ВСУ отбить Северодонецк

Life: Почему польские военные «Крабы» не помогут армии ВСУ отбить Северодонецк

Вчера, 07:49

0

Польша продолжает поставлять Украине различное вооружение, в том числе и самоходные гаубицы. Эксперты говорят о том,...

Подробнее
Экономист Хазин объяснил, как РФ избежать грядущего пятилетнего кризиса

Экономист Хазин объяснил, как РФ избежать грядущего пятилетнего кризиса

Вчера, 14:04

0

Президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин заявил о том, что у России есть все шансы избежать грядущего...

Подробнее
В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы VPN-сервисов в РФ

В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы VPN-сервисов в РФ

Вчера, 15:29

0

Роскомнадзор подтвердил, что в России принято решение о блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, на проблемы с...

Подробнее