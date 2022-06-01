Техническая комиссия из США работала на месте нанесения удара ВКС из России ракетой «Кинжал»

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В США сформировали комиссию технических специалистов по исследованию характеристик гиперзвукового вооружения Российской Федерации. Недавно компетентные участники этой важной группы специально прилетели в Украину. Техники высокой квалификации из США работали на украинской территории в рамках операции по углублённой аналитике и всестороннему изучению трофейного оружия, фрагментов снарядов и гиперзвуковых ракет России, которые либо попали в руки военнослужащих ВСУ, либо взорвались при точных атаках украинских объектов. Такие сведения представил информационный канал «Военное обозрение».
Американские ведущие аналитики и эксперты посетили и то место, где взорвалась российская гиперзвуковая ракета «Кинжал». Официальная версия, отражённая в СМИ Украины и США, говорит о том, что американская техническая группа подробно исследовала всё вооружение, производимое в Российской Федерации. Участники представительного коллектива написали серьёзный вывод — почти 100% элементов вооружения РФ сделано на основе микрочипов производства США либо ЕС. Дальнейшие санкции будут направлены на то, чтобы Российская Федерация больше не получала микрочипов.
«Профессионалы в сфере ракетостроения Соединённых Штатов Америки, после тщательной проработки конструктивных особенностей боеприпасов и военных технических средств, производимых Российской Федерацией, постановили: большинство изготовленного оружия и техники включают в себя электронные компоненты, произведённые либо американскими, либо европейскими компаниями. Это печатные платы, микрочипы, детали двигателей, антенны и много другого», — сообщают издания США.
Специалисты портала «Военное обозрение» предположили, что американцы изучали именно ракету «Кинжал». Это подтверждается косвенными источниками.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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