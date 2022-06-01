Леонков проинформировал об использовании ВС из РФ трофейного оружия НАТО против ВСУ

Западное оружие, которое получают ВСУ, в итоге играет против украинской армии. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает Украина.ру.

Он отметил, что действительно какая-то часть оружия, которую Запад передает Украине, попадает на фронт. И уже там его отбивают российские войска, занимая позиции ВСУ.

«Оружие — это железо. К нему нужны специалисты. Противник готовит их на полигонах, но на поле боя ситуация выглядит совершенно иной. На полигоне все цели известны, погода ясная и никто в тебя не стреляет. На линии соприкосновения все иначе», - отметил Леонков.

Он добавил, что сейчас российские войска уже обстреляны и опытны. Поэтому они успешно справляются с поставленными целями, выполняя все более сложные задачи. Многие уже научились пользоваться западным оружием, поэтому когда оно попадает к ним, применяют его уже против ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700