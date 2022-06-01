Арестович заявил, что на Крым не распространяется запрет на применение американских систем РСЗО

Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт
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Украина может наносить удары американскими РСЗО по Крыму, поскольку он является территорией Украины. Об этом заявил в эфире одного из ютуб-каналов советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что США поставляют Украине свои РСЗО с ограничением. Киев якобы обещал, что не будет использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по территории России.
Но при этом Арестович заявил, что данное обещание распространялось на территорию РФ, а Крым Украина считает своей территорий. И позицию Киева в вопросе принадлежности Крыма поддерживают на Западе.
По словам Арестовича, Крым является территорией Украины, поэтому запрет на использование американских РСЗО на него не распространяется. Он заявил, что «в случае необходимости» Украина может ударить и по Крыму.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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