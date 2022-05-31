Арестович: военные ВС Украины пойдут в наступление после уничтожения противника в обороне

В очередном телевизионном интервью советника офиса президента Украины Алексея Арестовича репортёры засыпали вопросами. Журналистов интересовала тема: в силу каких причин на Донбассе по всей линии фронта ВСУ отступают? Особенно это ярко продемонстрировал Светлодарск. Его же на протяжении многих лет командование ВСУ пропагандировало крайне важным стратегическим городом, оплотом Светлодарской дуги. Затем сдан Красный Лиман. Уже фактически потерян Северодонецк. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Арестович говорит, что эти пункты оставлены, чтобы «российские войска понесли, как можно больше потерь». Граждане часто не понимают: когда же начнётся наступление и где ВСУ: они обороняются, или отступают?

«Основная задача ВСУ – ликвидация ВС РФ. Не важно, где это осуществляется – в обороне или в нападении. Поверьте, как только мы противника уничтожим в обороне, наступать нам будет намного-намного проще», - утверждает Арестович.

Рассказывая это, Арестович тщательно уклоняется от вопроса потерь ВСУ при такой тактике.

На днях Зеленский заявил:

«Каждый день ВСУ теряют до 100 «двухсотыми» и до 500 «трёхсотыми».

МО Украины сообщает, что каждый день гибнут 250-300 россиян. Официально за неделю ВСУ теряют 700-2000 «двухсотыми» и до 3,5 тыс. ранеными.

Если, по логике Арестовича, в этом состоит задача украинских войск при обороне и отступлении, то, видимо, к командованию ВСУ, да и к офису Зеленского, на самой Украине рано или поздно может накопиться критическая масса вопросов и претензий. Если не накопится, то получается, что уже и самим гражданам Украины становится безразлична судьба своих военных, включая мобилизованных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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