ЧФ РФ нанес удар «Калибрами» по путям снабжения армии ВС Украины оружием НАТО

Российские войска ударили ракетами по территории Украины с Черного моря.

Ракетный удар нанесен ракетами «Калибр» кораблями Черноморского флота РФ, пишет «Русская Весна».

Есть информация о том, что ракеты попали в объекты на территории Львовской области. Сообщается также о том, что был поражен ракетами Бескидский железнодорожный тоннель через Карпаты.

В Киеве сообщают, что Россия пытается уничтожить железнодорожную сеть Украины, чтобы прервать поставки оружия и топлива на территорию Украины.

Стоит отметить, что Бескидский тоннель проложен в Карпатских горах. Он имеет протяженность в 2 километра и является единственным тоннелем в Карпатах в западном направлении. Украина через него транспортировала до 60% грузов в Европу.

Напомним, Россия проводит с 24 февраля «военную спецоперацию» на территории Украины. Западные страны продолжают активно поставлять Украине оружие, а в Киеве говорят о планах пойти в контрнаступление, как только будет накоплено достаточно вооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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