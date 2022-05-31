Life: Почему польские военные «Крабы» не помогут армии ВСУ отбить Северодонецк

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Польша продолжает поставлять Украине различное вооружение, в том числе и самоходные гаубицы.
Эксперты говорят о том, что Варшава скрывает от Киева реальную эффективность орудия, которое передает, пишет Life.
В СМИ появилась информация о том, что Украина получила еще 18 единиц боевой техники от Польши. Такого количества гаубиц достаточно для формирования трех дивизионов техники.
AHS Krab, которые Польша передает Украине, по сути, не являются Польскими, пишут российские эксперты. Они разработаны и изготовлены в других странах.
Военный эксперт Кшиштоф Вилевски говорит о том, что «Крабы» получили свои башни от британской бронетехники. Они были разработаны еще 20 лет назад. Польша планирует модернизировать AHS Krab к 2030 году, но эксперт полагает, что изменения необходимо провести максимум за три года, поскольку иначе это вооружение утратит свою актуальность.
Напомним, AHS Krab могут развивать скорость до 70 км/ч по ровной дороге, а по бездорожью они передвигаются со скоростью до 30 км/ч. На ухабах же скорость передвижения AHS Krab снижается до 15 км/ч.
Поэтому эксперты говорят о том, что при смене позиций эта машина может потерять свою эффективность, поскольку слишком медленно передвигается.
Отметим, вооружение ВСУ поставляет не только Польша. Украинскую армию вооружают многие страны НАТО, и уже обещает поставки тяжелого вооружения для ВСУ Германия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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