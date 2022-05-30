ВС из РФ захватили крупную партию оружия блока НАТО под Красным Лиманом

Российские военные показали оружие, которое им удалось захватить на позициях ВСУ под Красным Лиманом.

Снимки этого вооружения были переданы изданию «Русская Весна», которое и опубликовало их в открытом доступе на своем Телеграм-канале, созданном для освещения «военной спецоперации».

Среди захваченного вооружения много гранатометов и мин, которые Украине продолжает передавать Запад.

Но также эксперты говорят о том, что среди захваченного оружия стало чаще попадаться вооружение старого образца. И это указывает на нехватку западного вооружения.

Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля. Запад, несмотря на предупреждения Москвы, продолжает поставлять вооружение для ВСУ, заявляя, что Украина в нем нуждается, чтобы защищаться от России.

В Киеве же уже говорят о том, что к концу лета Украина готовится к контрнаступлению, и оно начнется, как только накопится достаточно западного оружия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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