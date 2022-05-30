ВС из РФ захватили крупную партию оружия блока НАТО под Красным Лиманом

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Российские военные показали оружие, которое им удалось захватить на позициях ВСУ под Красным Лиманом.
Снимки этого вооружения были переданы изданию «Русская Весна», которое и опубликовало их в открытом доступе на своем Телеграм-канале, созданном для освещения «военной спецоперации».
Среди захваченного вооружения много гранатометов и мин, которые Украине продолжает передавать Запад.
Но также эксперты говорят о том, что среди захваченного оружия стало чаще попадаться вооружение старого образца. И это указывает на нехватку западного вооружения.
Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля. Запад, несмотря на предупреждения Москвы, продолжает поставлять вооружение для ВСУ, заявляя, что Украина в нем нуждается, чтобы защищаться от России.
В Киеве же уже говорят о том, что к концу лета Украина готовится к контрнаступлению, и оно начнется, как только накопится достаточно западного оружия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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