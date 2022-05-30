Зеленский озвучил условия для начала «деоккупации» занятых ВС Россией территорий Украины

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Украина не будет спешить с «освобождением» территорий, которые заняли российские войска, если это повлечет большие потери. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, передает «Военное обозрение».
По его словам, «деоккупация» территорий Украины, которые заняла Россия, может начаться после того, как ВСУ получат достаточно западного оружия. Ранее Зеленский говорил, что в контрнаступление Украина может перейти уже к концу лета.
«Украина не будет спешить с деоккупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения», - сказал Зеленский.
При этом в окружении Зеленского говорят о том, что при успехе в «освобождении» занятых с 24 февраля территорий, ВСУ могут также пойти в наступление на ДНР, ЛНР и Крым, чтобы вернуть их под контроль Киева.
Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. Западные страны увеличивают поставки вооружения Украине, поскольку, по их мнению, только так Украина может защититься от полного захвата ее территории Россией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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