Зеленский озвучил условия для начала «деоккупации» занятых ВС Россией территорий Украины

Украина не будет спешить с «освобождением» территорий, которые заняли российские войска, если это повлечет большие потери. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, передает «Военное обозрение».

По его словам, «деоккупация» территорий Украины, которые заняла Россия, может начаться после того, как ВСУ получат достаточно западного оружия. Ранее Зеленский говорил, что в контрнаступление Украина может перейти уже к концу лета.

«Украина не будет спешить с деоккупацией территорий, если это потребует десятков тысяч жертв, а будет ждать нужного вооружения», - сказал Зеленский.

При этом в окружении Зеленского говорят о том, что при успехе в «освобождении» занятых с 24 февраля территорий, ВСУ могут также пойти в наступление на ДНР, ЛНР и Крым, чтобы вернуть их под контроль Киева.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. Западные страны увеличивают поставки вооружения Украине, поскольку, по их мнению, только так Украина может защититься от полного захвата ее территории Россией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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