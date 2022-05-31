Над восточной Украиной 1 июня сбит неустановленный военный самолет

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В ночь на 1 июня над восточной частью Украины сбит неизвестный боевой самолет.
Поступила информация об этом из нескольких источников, но пока официальных комментариев ни Украина, ни Россия не дают, пишет Авиа.про.
Источники сообщают, что по гулу двигателей было понятно, что самолет летел на большой высоте с западного направления на восток. Поскольку было заметна вспышка перед тем, как начали падать обломки, эксперты предполагают, что самолет поразила ракета, выпущенная комплексом ПВО.
Также эксперты предполагают, что это мог быть истребитель, поскольку штурмовики летают на небольших высотах. Есть информация о том, что самолет идентифицирован средствами ПВО как «Су», но, как уже было сказано выше, официально данных по этому поводу нет.
Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Страны Запада поставляют Украине вооружение, и, по некоторым данным, Киев получил даже истребители, которые могли завозить через польско-украинскую границу в разобранном виде.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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