В Челябинской области простились с погибшим в Украине рядовым из многодетной семьи

Сегодня, 11:39

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В Челябинской области простились с погибшим в Украине рядовым из многодетной семьи
Фото из открытых источников

На территории Украины, где продолжается специальная военная операция, погиб еще один военнослужащий из Челябинской области - рядовой Артем Евтушенко. Об этом сообщает издание «74.ру», ссылаясь на его старшую сестру Кристину и военные комиссариаты города Карталы, Варненского, Карталинского и Чесменского районов.

Погиб Артем Евтушенко в возрасте 23 лет. День рождения он отметил месяц назад. Днем его смерти стало 23 мая.

Военный был выходцем из многодетной семьи - родители, которых уже нет в живых, воспитывали восьмерых детей. В 2018 году опекунство над 6 из них оформила старшая сестра Кристина. На тот момент ей было 20 лет, Артем был моложе на год.

Похоронили погибшего в Украине на СВО рядового в его родном селе Елизаветопольское Карталинского района.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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