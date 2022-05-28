Немецкий аналитик Масала: Украина не хочет отдавать территорию, а Россия – уходить без победы

Профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала заявил, что Владимир Путин сейчас не станет соглашаться на переговоры с Украиной, так как российские войска успешно продолжают наступление. Военный эксперт отмечает, что Украина не хочет отдавать свою территорию, а Россия не хочет уходить, поэтому переговоры пока невозможны. Масала подчеркивает, что Путин пойдет на переговоры только при серьезной опасности проигрыша, но сейчас российские военные решают поставленные задачи.

Масала упомянул, что у ВСУ не хватает тяжелого вооружения. Кроме того, тактика ВС РФ, которая предполагает работать на небольших участках фронта, дает свои результаты. Если ВС РФ займут Северодонецк, то получат контроль над всей Луганской областью, считает Масала.

Аналитик обратил внимание на неизвестность планов Путина. Он задается вопросом: Россия остановится на создании сухопутного коридора в Крым и признании суверенитета Донбасса, или же решит установить свой контроль над более внушительными территориями Украины. Масала отмечает, что Кремль использовал не все свои возможности на Украине.

Эксперт допускает, что Путин может ввести в стране военное положение и объявить всеобщую мобилизацию.

По мнению немецкого аналитика, решающим фактором будет планируемое на июнь контрнаступление украинской армии. Поставки тяжелого вооружения Киеву вынудят Москву начать переговоры, подчеркивает профессор.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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