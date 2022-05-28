Показаны последствия попадания снаряда из израильской «Меркавы» в танк Т-72

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Выпущенный из израильского танка Меркава снаряд пробил 215 мм броню советского танка Т-72 на дистанции в 1,5 километра.
Эту ситуацию специалисты смоделировали на компьютере, показав, что происходит в случае попадания движущегося со скоростью около 1390 м/с бронебойного 105-мм снаряда M111 в лобовую броню боевой машины советского образца.
При столкновении боеприпаса с Т-72А, снаряд сначала отклоняется от своей траектории, чему способствует скос на броне танка. Потеряв скорость и изменив направление движения, снаряд пробивает лобовую броню, нанеся боевой машине критические повреждения. Если судить по их характеру, то можно предположить, что при нанесении ударов с расстояния более двух километров пробить броню танка Т-72А этим снарядом уже будет невозможно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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