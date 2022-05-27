CNN заявил, что США создают на Украине иллюзию военного превосходства над ВС РФ

Отправляя Украине оружие, Вашингтон пытается создать иллюзию военного превосходства над российской армией. Об этом сообщает телеканал CNN, комментируя планы США поставить ВСУ реактивные системы залпового огня М142 Himars. Данное вооружение эксперты сравнивает с российскими «Искандерами», передает издание «Взгляд».

Дальность поражения целей РСЗО М142 Himars зависит от их модификации и видов используемых снарядов. Так, вариант для залпового огня ракетами GMLRS-Unitary может поражать цели на расстоянии до 70 км при точности поражении в 98%. Модификация с ракетами MGM-140 (ATACMS) класса «земля-земля» наносит удары на дистанции до 300 км.

Эксперты говорят о том, что такое вооружение ВСУ могут использовать для ударов по территории России. При этом в Киеве говорят о том, что намерены собрать вооружения достаточно для того, чтобы провести контраступление и освободить территории, которые РФ заняла не только в этом году, но и те, которые перешли под ее контроль раньше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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