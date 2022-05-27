Зеленский заявил, что Украина «заберет все» у России

Сегодня, 08:19

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Зеленский заявил, что Украина «заберет все» у России
Фото из открытых источников

Украина будет возвращать все территории, которые у нее «забрала» Россия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что на восстановление территориальной целостности Украины уйдет время, пишет Правда.ру. Но в том, что это произойдет, Зеленский не сомневается.

По его словам, процесс возвращения украинских территорий с каждым днем все ближе.

«Украина заберет все обратно. Это императив. И это всего лишь вопрос времени. Каждый день в одно и то же время до освобождения становится все меньше. Всё, что мы делаем, мы делаем для этого», — заявил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что Запад будет и далее поставлять вооружение для ВСУ, и эти поставки будут увеличиваться. Украинские военные получат больше мощного современного оружия.

Также Зеленский заявил, что мир должен признать Россию «террористическим государством» и строить с ней отношения исходя из этого.

Напомним, Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля, объявив «военную спецоперацию».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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