Министр обороны Украины Резников: на Украину поставят ПУ наземного базирования и столько же ракет Harpoon

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Украина получит ПУ наземного базирования и ПКР Harpoon, о чем сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Резников не стал уточнять, какая страна будет поставлять Украине ПУ наземного базирования и противокорабельные ракеты. Но он добавил, что Украина уже получила американские самоходные гаубицы М109 калибром 155 мм. По его словам, пока прибыла только первая партия этого вооружения.
Россия проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». Российские войска сейчас ведут интенсивные бои на Донбассе, они заняли частично Харьковскую и Запорожскую области, а также Херсон и почти всю территорию Херсонской области.
Сроки окончания «военной спецоперации» Россия не озвучивает. Известно, что по состоянию на 25 марта в боях на территории Украины погибли более 1,3 тыс. российских военнослужащих. Данные о потерях в апреле и мае Минобороны РФ не публиковало.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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