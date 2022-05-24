В результате ракетного удара по Днепропетровской области погибли десять нацгвардейцев

Сегодня российские военные нанесли мощный ракетный удар по Днепропетровской области, в результате чего была полностью уничтожена казарма украинских военнослужащий. По данным телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», погибли десять украинских военнослужащих. Как сказал глава центра территориальной обороны Днепропетровска Геннадий Корбан, в результате ночного удара не менее 10 нацгвардейцев погибли и около 30 ранены.

Напомним, что российские военные проводят на территории Украины спецоперацию, в ходе которой наносят удары по объектам ВСУ. В свою очередь страны НАТО продолжают снабжать украинскую армию вооружением и боевой техникой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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