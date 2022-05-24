Военкор Коц рассказал об огромных территориях на Донбассе, занятых российскими войсками

Военный обозреватель Александр Коц сообщил о ситуации на Донбассе. В частности, он рассказал об огромных территориях, которые были взяты российскими войсками под контроль.

По его словам, масштабность происходящего можно осознать, если проехать от Изюма до Луганска. Эти города столкнулись с серьезным артиллерийским воздействием. Сейчас на этой территории подключают электричество, уже работает водопровод, возобновляют мобильную связь, выдают автомобильные номера ЛНР, оформляют паспорта, работают кафе и торговые точки. Однако в Рубежном все намного сложнее. Там работает военная комендатура, но нет электричества, водопровода, связи и газа. В этом населенном пункте наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация.

«Когда из Харьковской области въезжаешь в Луганскую область, едешь три часа, то понимаешь, какие же масштабные земли были освобождены. Подъезжаешь к мосту через Северодонецк, по которому раньше проходила линия разграничения, и осознаешь, что это огромный успех», ? заявил журналист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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