Военкор Коц рассказал об огромных территориях на Донбассе, занятых российскими войсками

«Ведомости» сообщили, что Nike уходит из России
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Военный обозреватель Александр Коц сообщил о ситуации на Донбассе. В частности, он рассказал об огромных территориях, которые были взяты российскими войсками под контроль.
По его словам, масштабность происходящего можно осознать, если проехать от Изюма до Луганска. Эти города столкнулись с серьезным артиллерийским воздействием. Сейчас на этой территории подключают электричество, уже работает водопровод, возобновляют мобильную связь, выдают автомобильные номера ЛНР, оформляют паспорта, работают кафе и торговые точки. Однако в Рубежном все намного сложнее. Там работает военная комендатура, но нет электричества, водопровода, связи и газа. В этом населенном пункте наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация.
«Когда из Харьковской области въезжаешь в Луганскую область, едешь три часа, то понимаешь, какие же масштабные земли были освобождены. Подъезжаешь к мосту через Северодонецк, по которому раньше проходила линия разграничения, и осознаешь, что это огромный успех», ? заявил журналист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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