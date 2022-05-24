У берегов острова Змеиный из-под воды подняли затопленный военный корабль

Плавучая платформа подняла у берегов острова Змеиный уничтоженный раньше военный корабль. Спутниковые снимки зафиксировали момент извлечения из воды неизвестного военного корабля, который был уничтожен в нескольких десятках метров от острова Змеиный. Специальная операция осуществлялась плавучей платформой с краном, что было зафиксировано космическими аппаратами.

На представленном спутниковом снимке можно увидеть плавучую платформу, на которой уже находится поднятый из воды военный корабль. Корабль имеет, судя по относительным размерам плавучей платформы, длину около 25 метров. При этом, ранее подобный объект также можно было увидеть у берегов острова Змеиный, но в подводном положении.

О каком конкретно корабле может идти речь, – неизвестно, однако, по всей видимости, это десантный катер, который мог получить серьезные повреждения и, как следствие, уйти под воду.

На данный момент никаких официальных заявлений относительно подъема корабля у побережья острова Змеиный нет, однако, 24 мая спутниковые снимки зафиксировали здесь же и нахождение спасательного буксира неустановленного типа. Он располагался северо-восточнее от плавучей платформы и, вероятно, как раз использовался для буксировки платформы в этот регион.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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