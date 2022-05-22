ВС из РФ нанесли удар по объекту в Павлограде

23 мая российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду, где, по некоторым данным, находились военные. В минувшие выходные военкоры сообщили сведения о прибытии в Днепропетровскую область двух групп военнослужащих из Польши, хотя власти Украины эту информацию категорически опровергают.

Горожане сообщили в соцсети об облаке черного густого дыма над местом взрыва.

Информации о судьбе иностранцев, прибывших в Павлоград, до сих пор нет. Судя по всему, поляки планировали двигаться на Краматорск и Славянск, либо на Марьинку.

Отметим, что от Павлограда идут автомобильные дороги на Покровск, Курахово и Марьинку, а также в сторону Краматорско-Славянской агломерации. А железная дорога идет в направлении Авдеевки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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