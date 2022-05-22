Ераносян рассказал о том, куда попадет украинский стрелок из ПЗРК Stinger при выстреле в российский вертолет

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Эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян в беседе с журналистами рассказал о том, что произойдет, если украинский стрелок выстрелит из натовского ПЗРК Stinger в российский боевой вертолет. В частности, капитан первого ранга запаса упомянул, что бойцов ВСУ обучали стрельбе из «Стингеров» инструкторы НАТО на Урзуфском полигоне под Мариуполем, на Кременчугском полигоне, а также на Яворовском полигоне, где российским высокоточным оружием были уничтожены 180 наемников.
Эксперт отметил, что «Стингеры», которые являются вооружением небольшого размера, можно доставить на Украину под прикрытием гуманитарной помощи через Польшу. Однако при отсутствии командира, который регулирует действия стрелков, и без должного обучения из «Стингера» можно угодить и в многоэтажку, и в свой вертолет, подчеркнул Ераносян.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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