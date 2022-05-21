На Украине военнослужащие бросили боевую технику и дезертировали с поля боя

В сети размещены видеокадры, на которых можно увидеть, как солдаты бегут с поля боя, даже не вступив в битву. Судя по кадрам, группа военнослужащих бросает боевую технику и убегает. Примечательно то, что сначала из техники выдвигается один военнослужащий, который, видимо, решил разведать обстановку. Он, вероятно, отдает команду остальным. После этого весь экипаж боевой машины спешно скрывается в противоположном движению техники направлении. При этом явные следы повреждения на брошенной машине отсутствуют.

Предположительно военнослужащие бросились наутек из-за артиллерийского обстрела. Случаи дезертирства на фронте происходят не впервые. Заметим, что в некоторых ситуациях военные намерено повреждали технику еще до боя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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