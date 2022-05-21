Моравецкий: «Мир любой ценой» на Украине нам не нужен

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с журналистами заявил, что западное сообщество не может пойти на то, чтобы мир в Украине воцарился «любой ценой».
Глава правительства имел в виду прекращение огня и продолжение переговоров с подписанием мирного договора. Ранее они были поставлены на паузу по инициативе украинской стороны. Похоже, возобновлять их Киев в ближайшее время не намерен. Михаил Подоляк, советник президента Украины, в своих социальных сетях написал, что переговоры могут быть продолжены только после полного вывода российских войск с территории Украины. И добавил:
«Минска-3» не будет».
Матеуш Моравецкий выступил синхронно с представителями украинской власти.
«Мир — наша общая цель, но это не может быть мир любой ценой. Мы не можем согласиться на диалог, который может использовать [президент России Владимир] Путин, диалог над главами украинцев», — цитирует его слова из интервью La Repubblica издание ОСН.
Премьер Польши добавил, что многие европейские лидеры созванивались с российским президентом, но это не возымело никакого эффекта.
«Некоторые западные политики все еще думают, что РФ в конце концов остановится. У меня есть один совет: не надо иллюзий», — заключил Моравецкий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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