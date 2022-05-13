Глава МИД Кулеба назвал своей задачей доставку оружия на Украину

Сегодня, 09:29

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Глава МИД Кулеба назвал своей задачей доставку оружия на Украину
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава украинского МИД считает, что вооружения у страны должно быть как можно больше. Также он отметил, что Киев не согласен на отчуждение части территории.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал своей задачей доставить как можно больше оружия в Украину и добиться максимального ужесточения санкций против России.

«Моя задача – доставить в Украину как можно больше оружия, инициировать как можно больше санкций против России и помочь как можно больше украинцам, которые вынуждены были бежать за границу»,  – сказал Кулеба.

По поводу возможности заключения перемирия с российской стороной Кулеба уточнил, что Украина готова к дипломатии, но только в случае, если такой шаг не приведет к отчуждению части территории страны. Перемирие, по словам Кулебы, возможно лишь в случае, если оно не станет отсрочкой для дальнейшей фазы российских военных действий.

Также глава МИД Украины выразил сожаление, что канцлер Германии Олаф Шольц слишком мало общался с ним во время визита в Берлин. Кулеба пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский устроил для главы МИД ФРГ Анналены Бербок официальную встречу, тогда как германский лидер Шольц, по мнению Кулебы, ограничился лишь жестом вежливости.

Кулеба призвал Германию отказаться от политики «умиротворения» России. Также министр заметил, что Берлин должен более активно содействовать вступлению Украины в Евросоюз, что «дает проблеск надежды людям в это темное время».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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