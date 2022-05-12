Леонков: остров Змеиный позволил ВС России контролировать аэродромную сеть Молдовы и Румынии

Остров Змеиный снова оказался в центре внимания новостных ресурсов, ведь бои за этот клочок суши в юго-западной части Черного моря продолжаются.

О том, почему Украина пытается вернуть его под свой контроль, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он сообщил, что на Змеином можно размещать средства радиоэлектронной разведки, что позволят контролировать воздушное пространство над Одесской областью Украины, Румынией и Молдовой.

Поэтому Россия сможет со Змеиного следить за украинской военной авиацией, и выявлять самолеты, которые пересекают границу Украины. Если это будут военные самолеты, или авиация с военным грузом на борту, то РФ сможет сбивать их.

В своем Telegram-канале Леонков объяснил, что при входе в воздушное пространство Украины военные самолеты становятся целями РФ.

«По этой причине Киев пытается вернуть Змеиный любой ценой», — заявил Леонков.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Украина получает от стран НАТО дроны и противокорабельные ракеты, которые представляют опасность для российских военных судов. Поэтому важно сбивать конвои с этим вооружение, пока оно не попало на позиции ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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