Леонков: остров Змеиный позволил ВС России контролировать аэродромную сеть Молдовы и Румынии

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов
Политолог Сергей Станкевич предупредил о том, что вероятность расширения театра боевых действий сейчас очень высока....Подробнее
Остров Змеиный снова оказался в центре внимания новостных ресурсов, ведь бои за этот клочок суши в юго-западной части Черного моря продолжаются.
О том, почему Украина пытается вернуть его под свой контроль, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Он сообщил, что на Змеином можно размещать средства радиоэлектронной разведки, что позволят контролировать воздушное пространство над Одесской областью Украины, Румынией и Молдовой.
Поэтому Россия сможет со Змеиного следить за украинской военной авиацией, и выявлять самолеты, которые пересекают границу Украины. Если это будут военные самолеты, или авиация с военным грузом на борту, то РФ сможет сбивать их.
В своем Telegram-канале Леонков объяснил, что при входе в воздушное пространство Украины военные самолеты становятся целями РФ.
«По этой причине Киев пытается вернуть Змеиный любой ценой», — заявил Леонков.
Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Украина получает от стран НАТО дроны и противокорабельные ракеты, которые представляют опасность для российских военных судов. Поэтому важно сбивать конвои с этим вооружение, пока оно не попало на позиции ВСУ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Политолог Сергей Станкевич предупредил о том, что вероятность расширения театра боевых действий сейчас очень высока....Подробнее
Россия разрабатывает оружие, которое будет существенно превосходить уже существующие виды вооружений. Об этом рассказал...Подробнее
Представители Следственного комитета разбираются в причинах и обстоятельствах конфликта, результате которого от...Подробнее
Накануне около шести часов вечера в правоохранительные органы позвонили встревоженные петербуржцы, проживающие в...Подробнее
Мужчина, обманутый религиозной организацией, отсудил у её главы более пяти миллионов рублей. Такое решение было...Подробнее
Финансовое положение пожилых граждан Санкт-Петербурга при действующем руководстве оставляет желать лучшего....Подробнее
Традиционный фестиваль корюшки в Санкт-Петербурге состоится на пляже Петропавловской крепости с 14 по 15 мая. Однако...Подробнее
Жители Петербурга устали терпеть неудобства из-за провальной транспортной реформы и предложили создать специальные...Подробнее
В США одновременно поднялись в небо не менее шести самолетов Судного дня. Американские стратегические бомбардировщики...Подробнее
Стало известно еще об одном погибшем во время спецоперации жителе Волгоградской области - ее ВС РФ проводят с 24...Подробнее
Комментировать