Попытка Украины отбить ранее захваченный российскими войсками остров Змеиный провалилась.

О том, для чего Киеву необходим контроль над этим небольшим клочком земли в Черном море, рассказал МК заслуженный летчик Владимир Попов.

Он утверждает, что российские войска ликвидировали около 200 украинских военных, которые попытались штурмовать Змеиный 7 и 8 мая.

«Бой был достаточно интенсивным. Соотношение численности наших военных к противнику было один к трем. Но надо отдать должное, силы, которые находились вблизи на боевом дежурстве по Черноморскому бассейну, отреагировали очень быстро, и, благодаря слаженным действиям, удалось отбить группировку ВСУ», — заявил Попов.

Он отметил, что для Украины – это стратегически важный остров из-за его географического положения. Но также Украина хочет его вернуть, поскольку рядом с ним находятся нефтяные и газовые месторождения.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. Украина получает поддержку Запада в виде вооружения, поскольку НАТО, уверены российские эксперты, хочет ослабить Россию и потеснить ее с мировой политической арены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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