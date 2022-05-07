Кнутов: после гибели крейсера «Москва» РФ грозят американские ракеты «Гарпун»

«Сходим в Zara, H&M и Uniqlo»: из Екатеринбурга запускают шоп-туры по магазинам, которые закрылись в РФ
В Екатеринбурге начали продавать шоп-туры по магазинам брендов, которые покинули российский рынок. Для желающих снова...Подробнее
Противокорабельные ракеты AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» будут предоставлять опасность для российского флота, если их передадут Украине.
Об этом предупредил военный эксперт Юрий Кнутов, передает Украина.ру.
Информация о том, что Украина может получить американские ракетные комплексы Harpoon, уже прозвучала в СМИ. Учитывая то, что, по мнению ряда экспертов, Украина могла уничтожить ракетный крейсер «Москва» натовскими ракетами, используя разведданные НАТО, риски для российского флота в Черном море еще больше возрастут.
Ракета «Гарпун» опасна тем, что она может подходить к цели на высоте в 5-7 метров. И для кораблей со старыми системами ПВО это проблема.
«Современные российские фрегаты, корветы с такими целями, как ракета «Гарпун», борются успешно. Старые советские корабли не всегда могут с такой задачей справиться, не самым лучшим образом», — предупредил Кнутов.
Пока же, по его словам, наибольшую опасность из американского вооружения, которое было передано Украине, для сил РФ представляет беспилотник «Привидение Феникса», на который не реагируют ракеты с тепловой головкой наведения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Екатеринбурге начали продавать шоп-туры по магазинам брендов, которые покинули российский рынок. Для желающих снова...Подробнее
В Новороссийске городская администрация потребовала от владельца магазина «Za мясом» сменить вывеску и поработать над...Подробнее
Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в Осло решил оказать поддержку Украине. Филиал американской закусочной в...Подробнее
НАТО уже готовится к реализации следующего плана по расширению, если провалятся окончательно планы по Украине. Об этом...Подробнее
То, что США передают разведданные Украине, Россия не будет игнорировать, но действовать необходимо разумно. Об этом в...Подробнее
Социолог из Санкт-Петербурга Максим Шугалей встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Во...Подробнее
Смольный подтвердил поступление большого количества жалоб от петербуржцев, которых возмущает, что уборочные машины во...Подробнее
В Бийске состоялись похороны военнослужащего Александра Соткина, павшего в боях на Украине, где проводится «специальная...Подробнее
О возможности конфликта на Дальнем Востоке «по украинскому сценарию» заявил премьер-министр Японии Фумио Кусидо. Такую...Подробнее
В Красноярском крае недавно похоронили еще двоих молодых военных, погибших на спецоперации в Украине - им было только...Подробнее
Комментировать