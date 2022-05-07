Кнутов: после гибели крейсера «Москва» РФ грозят американские ракеты «Гарпун»

Противокорабельные ракеты AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» будут предоставлять опасность для российского флота, если их передадут Украине.

Об этом предупредил военный эксперт Юрий Кнутов, передает Украина.ру.

Информация о том, что Украина может получить американские ракетные комплексы Harpoon, уже прозвучала в СМИ. Учитывая то, что, по мнению ряда экспертов, Украина могла уничтожить ракетный крейсер «Москва» натовскими ракетами, используя разведданные НАТО, риски для российского флота в Черном море еще больше возрастут.

Ракета «Гарпун» опасна тем, что она может подходить к цели на высоте в 5-7 метров. И для кораблей со старыми системами ПВО это проблема.

«Современные российские фрегаты, корветы с такими целями, как ракета «Гарпун», борются успешно. Старые советские корабли не всегда могут с такой задачей справиться, не самым лучшим образом», — предупредил Кнутов.

Пока же, по его словам, наибольшую опасность из американского вооружения, которое было передано Украине, для сил РФ представляет беспилотник «Привидение Феникса», на который не реагируют ракеты с тепловой головкой наведения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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