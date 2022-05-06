В Курской области похоронят двух погибших в ходе спецоперации в Украине

Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ
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В воскресенье, 8 мая, в Хомутовском районе Курской области состоятся похороны двух жителей региона, погибших на территории Украины. Там с 24 февраля проводится «специальная военная операция».
Прощаться в Хомутовке будут со старшим лейтенантом Сергеем Сухих. Он был человеком с опытом боевых действий в Афганистане. Месяц назад, уволившись с работы на гражданском объекте, 53-летний офицер запаса отправился добровольцем на Украину, где и погиб под Мариуполем.
Старший прапорщик Михаил Курдюков после окончания срочной службы вернулся в армию по контракту. Ездил в длительную командировку в Крым в 2014 году, дважды бывал и в Сирии.
В Украину поехал в первые дни спецоперации. Последний раз Курдюков связывался с отцом по телефону 8 апреля, уточняет «46тв.ру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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