Леонков рассказал, как России наказать американцев за предоставление разведданных Украине

Сегодня, 10:44

0

Image 16+
Леонков рассказал, как России наказать американцев за предоставление разведданных Украине
Военный эксперт Алексей Леонков

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Россия не должна игнорировать тот факт, что США передают Киеву разведывательную информацию. По его словам, Россия делает предупреждения геополитическим противникам по нарастающей, начиная от озабоченности МИД и заканчивая «военной спецоперацией». 

Леонков полагает, что торопиться с жесткими мерами не стоит. Речь идет о том, что не следует начинать сбивать американские спутники, висящие над Украиной. Напомним, что ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предложил сбивать спутники, с помощью которых добываются разведданные. Леонков пояснил, что если Россия начнет сбивать американские спутники, которые обеспечивают США стратегической информацией, то в таком случае третьей мировой войны не избежать. 

Эксперт предложил вместо этого предоставить информацию Мексике, которая может использоваться для атак по США. Он упомянул, что российская спутниковая группировка проводит разведку, в том числе на территории США, пишет shraibikus.com.

Леонков также добавил, что спутниковая разведка не всегда эффективна. Он также подчеркнул, что у Москвы есть способы как защититься от сбора информации спутниками, чем она успешно занимается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Курской области похоронят двух погибших в ходе спецоперации в Украине

Сегодня, 14:09

Леонков рассказал, как России наказать американцев за предоставление разведданных Украине

Сегодня, 10:44

Военный эксперт Кнутов рассказал о возможности ВСУ нанести ракетный удар по мосту в Крыму

Сегодня, 09:14

Военные «Азова» пытались прорваться с «Азовстали» на машине, но были встречены огнем ВС из РФ

Сегодня, 08:49

Sohu: ВС из РФ застали США врасплох, начав применять «короля бомб» против сил ВСУ

Вчера, 22:49

За 70 дней военной спецоперации на Украине не зафиксировано ни одного перехвата «Искандера»

Вчера, 08:04

В Татарстане похоронят погибшего на Украине 23-летнего ефрейтора

6-05-2022, 12:14

В Красноярском крае похоронили еще двоих 20-летних, погибших на спецоперации в Украине

6-05-2022, 11:14

Бойцы из «Азова» на «Азовстали» находятся в разных бомбоубежищах

6-05-2022, 09:19

Троих погибших в Украине на спецоперации военных из Новосибирской области похоронят 6 мая

5-05-2022, 12:04

Картаполов заявил, что спецоперация ВС России может завершиться после взятия Мариуполя

5-05-2022, 11:29

В Украине погиб 19-летний военнослужащий из Пермского края Валерий Гладких

5-05-2022, 10:54

Минобороны Украины сообщило о выстраивании шахматной доски армией ВС России

5-05-2022, 09:19

Еще один военнослужащий Псковского гарнизона погиб в Украине в ходе спецоперации

4-05-2022, 13:04

На нефтебазе в ДНР прогремел взрыв и вспыхнул пожар

4-05-2022, 12:09

Армия ВС РФ уничтожает пути поставок оружия и топлива из Евросоюза

4-05-2022, 11:54

В ходе спецоперации в Украине погиб 24-летний военный из Брянской области

4-05-2022, 10:59

В Украину прибыла военная техника неизвестного назначения из США

3-05-2022, 11:24

США поставят Украине еще 5000 противотанковых ракет «Javelin»

3-05-2022, 09:54

Новая сводка МО России по военной спецоперации ВС РФ на Украине: идут бои по всей линии фронта

2-05-2022, 10:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ

Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ

5-05-2022, 16:44

0

Анонсировавший ранее свой уход из России финский производитель кофе Paulig продал принадлежащий ему завод по обжарке...

Подробнее
Петербургские правоохранители ищут вооружённую пару, вымогавшую у местного жителя три миллиона

Петербургские правоохранители ищут вооружённую пару, вымогавшую у местного жителя три миллиона

5-05-2022, 19:49

0

Накануне к сотрудникам полиции обратился житель Невского района Петербурга с рассказом о том, что стал жертвой...

Подробнее
Норвежский «Макдоналдс» ввел в меню бургер «Бандера»

Норвежский «Макдоналдс» ввел в меню бургер «Бандера»

6-05-2022, 12:14

0

Ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в Осло решил оказать поддержку Украине. Филиал американской закусочной в...

Подробнее
«Сходим в Zara, H&M и Uniqlo»: из Екатеринбурга запускают шоп-туры по магазинам, которые закрылись в РФ

«Сходим в Zara, H&M и Uniqlo»: из Екатеринбурга запускают шоп-туры по магазинам, которые закрылись в РФ

Вчера, 08:49

0

В Екатеринбурге начали продавать шоп-туры по магазинам брендов, которые покинули российский рынок. Для желающих снова...

Подробнее
В Новороссийске от владельца магазина потребовали убрать вывеску «Za мясом»

В Новороссийске от владельца магазина потребовали убрать вывеску «Za мясом»

6-05-2022, 17:09

0

В Новороссийске городская администрация потребовала от владельца магазина «Za мясом» сменить вывеску и поработать над...

Подробнее
Шугалея поблагодарили за "тыканье" в грязь носом чиновников

Шугалея поблагодарили за "тыканье" в грязь носом чиновников

5-05-2022, 16:15

0

Для отставки Александра Беглова с поста губернатора Петербурга накопилось очень много объективных причин. Такое мнение...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Кедми заявил, что страны Запада и НАТО имеют запасной план на случай потери Украины

Кедми заявил, что страны Запада и НАТО имеют запасной план на случай потери Украины

6-05-2022, 16:14

0

НАТО уже готовится к реализации следующего плана по расширению, если провалятся окончательно планы по Украине. Об этом...

Подробнее
Петербург страдает от нехватки качественной спецтехники для уборки улиц

Петербург страдает от нехватки качественной спецтехники для уборки улиц

6-05-2022, 13:50

0

Смольный подтвердил поступление большого количества жалоб от петербуржцев, которых возмущает, что уборочные машины во...

Подробнее
В Бийске похоронили 22-летнего военнослужащего, погибшего в боях на Украине

В Бийске похоронили 22-летнего военнослужащего, погибшего в боях на Украине

Вчера, 11:19

0

В Бийске состоялись похороны военнослужащего Александра Соткина, павшего в боях на Украине, где проводится «специальная...

Подробнее
В Японии заговорили о конфликте в Азии по украинскому сценарию

В Японии заговорили о конфликте в Азии по украинскому сценарию

6-05-2022, 11:04

0

О возможности конфликта на Дальнем Востоке «по украинскому сценарию» заявил премьер-министр Японии Фумио Кусидо. Такую...

Подробнее