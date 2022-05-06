Леонков рассказал, как России наказать американцев за предоставление разведданных Украине

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что Россия не должна игнорировать тот факт, что США передают Киеву разведывательную информацию. По его словам, Россия делает предупреждения геополитическим противникам по нарастающей, начиная от озабоченности МИД и заканчивая «военной спецоперацией».

Леонков полагает, что торопиться с жесткими мерами не стоит. Речь идет о том, что не следует начинать сбивать американские спутники, висящие над Украиной. Напомним, что ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предложил сбивать спутники, с помощью которых добываются разведданные. Леонков пояснил, что если Россия начнет сбивать американские спутники, которые обеспечивают США стратегической информацией, то в таком случае третьей мировой войны не избежать.

Эксперт предложил вместо этого предоставить информацию Мексике, которая может использоваться для атак по США. Он упомянул, что российская спутниковая группировка проводит разведку, в том числе на территории США, пишет shraibikus.com .

Леонков также добавил, что спутниковая разведка не всегда эффективна. Он также подчеркнул, что у Москвы есть способы как защититься от сбора информации спутниками, чем она успешно занимается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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