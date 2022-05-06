Военный эксперт Кнутов рассказал о возможности ВСУ нанести ракетный удар по мосту в Крыму

Капитан Национальных вооруженных сил Янис Слайдиньш в интервью латвийскому радио рассказал о ближайших планах Киева. По его словам, 9 мая ВСУ ударят по Крымскому мосту. Капитан считает, что сделать это Украине позволяют поставки западного оружия.

Комментируя это заявление, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов сказал, что в Киеве ранее заявляли, что Крымский мост является выдумкой и, вообще, возвести это сооружение просто невозможно. А затем, когда мост был построен, Киев стал вынашивать планы по его уничтожению, отметил , военный историк.

Он также упомянул, что полгода назад в эфире украинского телеканала секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова заявил, что если бы Киев мог, то давно бы ударил по Крымскому мосту, пишет mk.ru .

Кнутов уверен, что украинская армия не располагает вооружением, которое может уничтожить Крымский мост. Дальность полета беспилотников, которые есть у Киева, достаточно невелика, подчеркнул эксперт. Исключением являются «Байрактары», но они несут не существенные заряды. Тем более, что десятки этих дронов были уничтожены.

Кнутов также обратил внимание на то, что британские Bridgestone могут представлять угрозу, но нанести серьезный урон они могут только если будут выпущены с бомбардировщиков. Однако для их запуска ВСУ использует наземные установки, поэтому они не смогут долететь до Крымского моста. Противокорабельной ракете «Нептун» также не хватает дальности полета.

Опасность может представлять американская система HIMARS, которая поражает цели на расстоянии в 300 км. Но Россия обладает эффективными средствами ПВО, которые способны перехватить такую ракету, отметил Кнутов. Он также резюмировал, что если Украина попытается ударить по Крымскому мосту, то лишится всех своих подобных объектов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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