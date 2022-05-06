Военные «Азова» пытались прорваться с «Азовстали» на машине, но были встречены огнем ВС из РФ

Производитель кофе Paulig продал свой завод в РФ
Анонсировавший ранее свой уход из России финский производитель кофе Paulig продал принадлежащий ему завод по обжарке...Подробнее
Бойцы батальона «Азов» (запрещен в РФ) пытались совершить прорыв с завода «Азовсталь». Они хотели покинуть территорию предприятия, однако при выходе из контролируемого ВС РФ объекта попали под плотный огонь. Против них была применена противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Помимо личного состава нацбата пострадала военная техника.
Отметим, что бойцы ВСУ остаются только в промышленной зоне города.
Напомним, что ранее командир батальона «Азов» Денис Прокопенко в своем видеообращении сообщил о прорыве российских военных на территорию завода «Азовсталь».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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