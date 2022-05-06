Военные «Азова» пытались прорваться с «Азовстали» на машине, но были встречены огнем ВС из РФ

Сегодня, 08:49

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Военные «Азова» пытались прорваться с «Азовстали» на машине, но были встречены огнем ВС из РФ
Фото из открытых источников

Бойцы батальона «Азов» (запрещен в РФ) пытались совершить прорыв с завода «Азовсталь». Они хотели покинуть территорию предприятия, однако при выходе из контролируемого ВС РФ объекта попали под плотный огонь. Против них была применена противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Помимо личного состава нацбата пострадала военная техника. 

Отметим, что бойцы ВСУ остаются только в промышленной зоне города.

Напомним, что ранее командир батальона «Азов» Денис Прокопенко в своем видеообращении сообщил о прорыве российских военных на территорию завода «Азовсталь».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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