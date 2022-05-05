За 70 дней военной спецоперации на Украине не зафиксировано ни одного перехвата «Искандера»

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины «военную спецоперацию», в рамках которой наносит также ракетные удары.

Для атак по территории Украины использовались и тактические ракеты «Искандер», передает Авиа.про. И ни разу такую ракету перехватить не удалось стандартными средствами ПВО, хотя Запад утверждал, что перехват их возможен.

Российские эксперты говорят о том, что украинские военные не смогли перехватить ни одну российскую крылатую ракету. Средства ПВО, которые удалось сохранить, не справляются с этой задачей. Возможно, украинские ПВО и видят российские ракеты, но перехват их все же по каким-то причинам осуществить они не могут.

Аналогичная ситуация и с ракетами «Калибр». Ими уже не раз Россия била по территории Украины, но перехватить такие ракеты средствами ПВО, которыми владеет Украина, невозможно.

Напомним, РФ начала 24 февраля ракетный удар по территории Украины, объявив «военную спецоперацию». Уже более чем 70 дней ракеты бьют по территории Украины и по разным оценкам, выпущено более 1 тыс. ракет. В США заявляют, что стоимость этих ракет составляет миллионы долларов, при том, что, по мнению американских аналитиков, возможностей быстро восстановить запасы ракет Россия сейчас не имеет из-за санкций, ограничивающих поставку электроники.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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