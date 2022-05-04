В Красноярском крае похоронили еще двоих 20-летних, погибших на спецоперации в Украине

В Красноярском крае недавно похоронили еще двоих молодых военных, погибших на спецоперации в Украине - им было только по 20 лет. Об этом сообщает издание «НГС24» .

Первый из тех, кого настигла смерть в Украине - Андрей Федоров из Рыбинского района. Родители погибшего рассказали, что после окончания техникума в Заозерном, в 2020 году, их сын был призван в армию. Уже за три месяца срочной службы он подписал контракт сроком на три года.

Мать погибшего Алена Федорова рассказала журналистам, что перед началом спецоперации, незадолго до 24 февраля, сын позвонил и сказал, что их отправляют в Беларусь. Позже она узнала, что он принимает участие в спецоперации.

А 25 апреля женщине позвонили из военкомата и сообщили, что сына в живых больше нет.

Второй молодой погибший в Украине - Денис Бабушкин из Семенниково Ермаковского района. О его гибели рассказали в сельском доме культуры. Данную информацию подтвердили и в администрации сельсовета.

Известно, что 21 апреля Бабушкин получил ранения - обстоятельства, при которых это произошло, не раскрываются. 27 апреля военный умер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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