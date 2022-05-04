Бойцы из «Азова» на «Азовстали» находятся в разных бомбоубежищах

Сегодня, 09:19

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Бойцы из «Азова» на «Азовстали» находятся в разных бомбоубежищах
Фото из открытых источников

На территории «Азовстали» несколько бомбоубежищ, в которых могут находиться бойцы полка «Азов» (запрещен в России). Об этом рассказала профессор Петербургского университета Петра Великого Ирина Буторина, пишет МК. Она ранее работала на предприятии «Азовсталь», поэтому располагает определенной информацией о том, какие помещения есть на его территории.

«В 13 лет мы переехали в Жданов (так ранее назывался Мариуполь), там я поступила учиться в Ждановский металлургический институт (Приазовский государственный технический университет). Диплом я писала по очистке конверторных газов, после чего преподавала в вузе», – рассказала Ирина Буторина.

Она сообщила, что делала для «Азовстали» экологический паспорт,  поэтому знакома с устройством разных цехов предприятия. По ее словам, многие корпуса предприятия строились в сталинские времена, когда во всех домах делали бомбоубежища.

Но Буторина сомневается в том, что между бомбоубежищами есть подземные коридоры. Тем не менее, на территории предприятия есть заглубления и проходы. Создать же большие коридоры под землей там было невозможно, так как комбинат стоит на берегу Азовского моря и реки Кальмиус. А это значит, что он расположен на территории с высоким уровнем грунтовых вод.

По мнению Буториной, азовцы могут скрываться в бомбоубежище прокатного стана «3600» толстолистового цеха. Там может поместиться до 500 человек.

Напомним, несмотря на то, что Мариуполь уже контролируется российскими войсками, на территории «Азовстали» остаются украинские военные, которые отказываются сдаваться в плен. По их позициям наносятся удары авиацией и артиллерией, чтобы не допустить их выхода в город. Окружить «Азовсталь» ранее отдал приказ президент РФ Владимир Путин.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Киеву обещает поддержку Запад, заявляя, что будет поставлять Украине оружие, пока российские войска не ослабнут и территориальная целостность Украины будет восстановлена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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