Троих погибших в Украине на спецоперации военных из Новосибирской области похоронят 6 мая

В пятницу, шестого мая, в Новосибирской области будут хоронить троих военных, погибших на спецоперации в Украине. Похороны состоятся в Бердске и двух районах региона.

Как сообщает издание «Атас.инфо» , в пятницу будут преданы земле тела Святослава Манькова, Ивана Смердина и Александра Жовнера. Эти трое военнослужащих погибли на Украине, где идет спецоперация.

Прощание со Святославом Маньковым пройдет в ДК «Родина» Татарского района.

В селе Мамоново Маслянинского района будут хоронить Ивана Смердина.

В пятницу также будет погребен 26-летний уроженец поселка Вега Александр Жовнер.

Спецоперация РФ на территории Украины продолжается уже третий месяц. Старт ей был дан в конце зимы - с 24 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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