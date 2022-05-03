Троих погибших в Украине на спецоперации военных из Новосибирской области похоронят 6 мая

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В пятницу, шестого мая, в Новосибирской области будут хоронить троих военных, погибших на спецоперации в Украине. Похороны состоятся в Бердске и двух районах региона.
Как сообщает издание «Атас.инфо», в пятницу будут преданы земле тела Святослава Манькова, Ивана Смердина и Александра Жовнера. Эти трое военнослужащих погибли на Украине, где идет спецоперация.
Прощание со Святославом Маньковым пройдет в ДК «Родина» Татарского района.
В селе Мамоново Маслянинского района будут хоронить Ивана Смердина.
В пятницу также будет погребен 26-летний уроженец поселка Вега Александр Жовнер.
Спецоперация РФ на территории Украины продолжается уже третий месяц. Старт ей был дан в конце зимы - с 24 февраля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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