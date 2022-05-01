В Украину прибыла военная техника неизвестного назначения из США

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Украина получила от США крупную партию бронированной военной техники.
В Сети появилось несколько видео, на которых запечатлен момент загрузки этой техники в самолеты еще на территории США, а также видео с этой же техникой, но уже на территории Украины.
На большой площадке выстроено несколько сотен единиц различной военной техники, которую переправляли Украине из США.
В эту крупную партию включили бронеавтомобили медицинского назначения, бронетранспортеры и пр., передает Авиа.про. Но также в кадр попала необычная техника, которую пока не удалось идентифицировать. Это необычные боевые бронированные машины с надстройкой сверху.
Предположительно это могут быть радиолокационные установки, но, возможно, это системы для связи со спутниками, и они необходимы, чтобы обеспечить шифрованную связь. Прозвучали предположения и о том, что это комплексы РЭБ неустановленного типа.
Поскольку ранее такую технику на территории Украины еще не видели, возникает немало вопросов касательно ее предназначения.
Стоит отметить, что США обещают и далее поставлять Украине вооружение, чтобы ослабить российские войска. Запад также может усилить санкционное давление на Россию, в том числе рассматривается возможность введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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